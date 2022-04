Ramu Kumar als neuer Pflegedienstleiter begrüßt

Lampertheim. Henning Krey, der Leiter des Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Hauses begrüßte den neuen Pflegedienstleiter Ramu Kumar und die Qualitätsbeauftragte Michelle Hecker.

„Ramu Kumar ist gebürtiger Inder. Er lebt seit über 30 Jahren in Deutschland. Er wohnt in Bensheim, ist verheiratet und hat drei Kinder“, berichtete Krey. Nach seinem Studium als Theologe habe Kumar seine Ausbildung als Pflegefachkraft abgeschlossen und als Wohnbereichsleiter und stellvertretender Pflegedienstleiter in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet und viele Erfahrungen gesammelt. Am 1. April hat er seine Stelle als Pflegedienstleiter in der Lampertheimer Einrichtung übernommen. Ramu Kumar freue sich auf seine neue Herausforderung bei guter Zusammenarbeit, erklärte Krey.

Michelle Hecker ist seit einem Monat als Qualitätsbeauftragte in der Einrichtung. Sie arbeite bereits seit neun Jahren im Haus. Sie habe mit einem freiwilligen sozialen Jahr angefangen und die Ausbildung zur Pflegefachkraft abgeschlossen. Hecker habe sich in mehreren Tätigkeitsbereichen spezialisiert und in der Einrichtung aktiv mitgewirkt, so Krey. Gleichzeitig wurde von der Einrichtungsleitung die ehemalige Pflegedienstleiterin Saskia Gremm verabschiedet. roi

