Radtour zum Steiner Wald

Hofheim. Die Hofheimer Landfrauen laden am Freitag, 18. März, zu einer Fahrradwanderung nach Nordheim ein. Kurt Althoff vom Geopark-vor-Ort-Team führt durch den Steiner Wald, der zu einem der wenigen Auwälder in der hessischen Rheinebene gehört. Treffpunkt ist um 15.15 Uhr am Friedhof-Parkplatz, Wattenheimer Weg. Anmeldungen für die Tour nimmt Erste Vorsitzende Birgit Biebesheimer entgegen unter Telefon 06241/8 02 06. Gäste sind willkommen. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Am Mittwoch, 23. März, organisieren die Landfrauen für ihre Mitglieder einen kreativen Abend im Keramikstudio „Dein Unikat“ in Heppenheim. Ab 19.30 Uhr kann dort unter fachlicher Anleitung Keramik selbst gestaltet werden. Der Preis richtet sich nach der persönlichen Auswahl. Weitere Infos und Anmeldung bei Charlotte Laible-Bär unter der Telefonnummer 06245/32 56. fh

