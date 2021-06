Radfahrerin schwer verletzt

Lampertheim. Lampertheim. Schwere Verletzungen trug eine 81-jährige Lampertheimer Fahrradfahrerin davon, die am Freitagmittag an der Kreuzung Römerstraße / B 44 von einem Lastwagen angefahren worden war. Der Fahrer des Zementfrachters, ein 59-jähriger Mann aus Mannheim, wollte von der Römerstraße auf die B 44 in Richtung Bürstadt einbiegen. Dabei erfasste er die neben ihm fahrende 81-Jährige. Neben zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit der Erstellung eines Gutachtens über das Unfallgeschehen beauftragt. In diesem Zusammenhang war die B 44 in beiden Richtungen für insgesamt vier Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zu einem Verkehrschaos ist es nach den Worten eines Sprechers der Polizeistation Lampertheim-Viernheim aber nicht gekommen. urs

