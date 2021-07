Radfahrer verletzt

Lampertheim. Ein 15-jähriger Radfahrer ist in der Schwalbenstraße in der Nähe einer Schule bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Vorfall hat sich bereits am Mittwoch, 30. Juni, gegen 7.45 Uhr ereignet, wurde aber erst jetzt der Polizei gemeldet. Der Jugendliche wurde vor dem Abbiegen von einem weißen Pkw touchiert, welcher rechts am Radfahrer vorbeifahren wollte. Der rechte Fahrzeugspiegel verklemmte sich im Lenker des Radfahrers, so dass dieser stürzte und nachträglich nun Verletzungen geltend macht. Die bisher unbekannte Pkw-Fahrerin hielt laut Aussage des Geschädigten zunächst an der Unfallstelle an, um nach ihm zu sehen. Vor Ort gab der Geschädigte an, dass er wohl auf wäre. Sie fuhr daher weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Pkw-Fahrerin und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter Telefon 06206/ 9 44 00 zu melden. kur/pol

