Radfahrer bei Unfall verletzt

Lampertheim. Beim Zusammenprall mit einem fahrenden Auto ist ein 27 Jahre alter Radfahrer in Lampertheim schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, musste der Fahrer des E-Bikes aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 53 Jahre alte Fahrer des Wagens blieb bei dem Verkehrsunfall am Montagabend unverletzt. Beide Männer seien aus Lampertheim.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall an der Kreuzung von Bürstädter Straße und Martin-Luther-Straße. „Die Ermittlungen dauern an, es sieht im Moment so aus, als habe der Radfahrer auf seinem Weg von der Bürstädter Straße in die Martin-Luther-Straße die Vorfahrt nicht beachtet“, sagte der Polizeisprecher. Dabei sei es zur Kollision gekommen. Bei dem Verkehrsunfall sei ein Schaden von etwa 15 000 Euro entstanden. wol

Fahrradunfall an der Ecke Martin-Luther- und Bürstädter Straße. © J. Strieder