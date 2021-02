  Quo vadis Lampertheim?

Zum Thema Hallenbadsanierung: So professionell wie sich die regierende SPD in Lampertheim kurz vor der Kommunalwahl lukrative Posten zuschanzt – Ringtausch „SPD-Fraktionsvorsitz/Erster Stadtrat“, formal nicht zu beanstanden, aber mit „Beigeschmack“ –, so unprofessionell agiert sie mit ihrem Koalitionspartner FDP im Umgang mit Bauprojekten und in der Stadtentwicklung.

Vor ein paar Tagen wurde noch vollmundig verkündet, dass das Lampertheimer Hallenbad dieses Jahr im März fertiggestellt wird. Jeder Laie konnte beim Spaziergang am Hallenbad bereits von außen erahnen, dass hier mal wieder der Mund zu voll genommen wurde.

Großbaustelle Hallenbad: Auch unter dem Dach ist noch viel zu tun. Die Neueröffnung ist für September anvisiert. © Berno Nix

Ganz schlimm ist, dass dieselben Begründungen für Terminverzug und Kostensteigerung, die heute im „Südhessen Morgen“-Artikel „Schwimmhalle – Hoffen auf September“ genannt wurden, bereits Anfang des Jahres angeführt wurden und sogar noch heute auf der Internet Seite der Stadt Lampertheim zu finden sind. Nur war da noch die Rede von März 2021.

Ursprünglich sollte das Hallenbad nach einem Jahr Anfang März 2020 wieder eröffnet werden, dann hieß es Mitte September 2020, dann März 2021 und jetzt „Hoffen auf September“ – aber welches Jahr? Und zu welchen Kosten? Von mal 2,5 Millionen über 3,2 Millionen und 3,8 Millionen sind wir mittlerweile bei 4 Millionen Euro. Ende der Fahnenstange schon erreicht? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Man sollte annehmen, dass im Bauamt Fachexperten sitzen. Konnten, wollten oder durften sie nicht ihre Expertise bei Planung, Vertragsgestaltung und Bauüberwachung einbringen?

Es stellt sich natürlich auch die Frage, warum Lampertheim Dachbleche bei asiatischen Firmen bestellt. Hightech aus Asien oder nur billig? Für den ökologischen Fußabdruck wäre sicherlich ein Auftrag Made in Germany besser gewesen. Und warum hat die Stadt Lampertheim die Mehrkosten der Verzögerungen zu zahlen??? Vertragsstrafen für Planer und Lieferanten sind üblich. Oder wurde hier schlecht verhandelt?

Und worüber wird jetzt von dem ein oder anderen Kommunalpolitiker schwadroniert? Grundsteuererhöhungen. Wenn dies die einzige Antwort auf kollektives kommunales Versagen ist, dann sieht es nicht gut für die Zukunft unserer Stadt Lampertheim aus. Ein Blick auf andere Kommunen zeigt: Intelligente Entwicklung und Bebauung von Gewerbegebieten schafft den nötigen Spielraum für noch mehr soziale Wohltaten wie zum Beispiel Wohnungsbau, Straßensanierung oder andere Infrastrukturmaßnahmen.

Für mich als Außenstehenden sieht es ganz so aus, als wenn die verkrusteten städtischen Verwaltungsstrukturen und -prozesse, persönliche Befindlichkeiten von Protagonisten und fehlende Expertise auf Schlüsselpositionen ein Hindernis für die Zukunftsfähigkeit der Stadt Lampertheim sind. Hier gilt es nach der Kommunalwahl dringend von allen Beteiligten – über die Parteigrenzen hinweg – Abhilfe zu schaffen.