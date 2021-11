Lampertheim. Einen 37 Jahre alten Autofahrer haben zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagmittag in der Wormser Straße angehalten. Rasch fiel den Beamten auf, dass der Mann Pulverreste an der Nase aufwies, wie es im Polizeibericht heißt. Ein Drogentest reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin. Zudem konnte der Wagenlenker den Ordnungshütern keinen Führerschein vorlegen.

Der 37-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. red