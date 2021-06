Public Viewing vorm Röhrenfernseher

Lampertheim. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Der Wahrheitsgehalt dieses Sprichworts zeigt sich auch beim Public Viewing, dem gemeinsamen Fußballschauen. Schon am 4. Juli 1954 trafen sich Lampertheimer und Auswärtige im Rahmen des Kreisfeuerwehrtags, um gemeinsam das Finale der Weltmeisterschaft zu verfolgen, aus dem das „Wunder von Bern“ wurde.

Manfred Oelze war 1954 ein Junge von sieben Jahren, sein Vater hatte ihn mitgenommen. Es sollte nicht nur für ihn ein denkwürdiger Abend werden, als die als Außenseiter gestartete deutsche Mannschaft den Favoriten Ungarn im Berner Wankdorf-Stadion besiegte.

Elektroläden Gaier und Schmidt

Wenige Wochen vorher hatten die Lampertheimer in dem Zelt auf dem Sedanplatz noch König Asparagus gehuldigt, nun stand König Fußball im Mittelpunkt. Dazu waren hier mehrere Röhrenfernseher aus dem Elektrogeschäft von Reinhard Gaier aufgebaut, dem ältesten Elektro- und Radiogeschäft am Platze, wie es in einer Reklame hieß. Der Laden befand sich in der Elisabethenstraße 1. Wobei Gaier nicht das einzige Lampertheimer Geschäft war, das Fernseher verkaufte. Auch der Elektroladen von Jakob Schmidt in der Neuen Schulstraße warb schon anlässlich des Spargelfestes 1953 mit der neuen Errungenschaft.

Organisiert hatte das historische Public Viewing Oelzes Vater Karl, der Schornsteinfeger war und auch Brandschutzbeauftragter der Stadt Lampertheim. Karl Oelze machte sich Sorgen, wie wohl die Besucherresonanz beim Kreisfeuerwehrtag sein würde, für das diesmal die Lampertheimer als Gastgeber fungierten. Denn diese feierten zeitgleich ihr 75-jähriges Bestehen. Oelze suchte daher nach einer besonderen Attraktion. So entwickelte er mit seinem Freund Reinhard Gaier die Marketing-Idee, wie man heute sagen würde, den Fußballinteressierten die Möglichkeit zu geben, das Endspiel live zu verfolgen.

Bildschirme in DIN-A4-Format

Mit den riesigen Monitoren oder Leinwänden, vor denen heute die Fans bangen und jubeln, waren die frühen Fernsehapparate nicht zu vergleichen. Die Bildschirme hatten gerade mal die Größe eines DIN-A4-Papiers. Da musste man schon sehr nahe herangehen, um etwas zu erkennen. Für Gaier war es wiederum eine gute Gelegenheit, Reklame für seine Fernsehgeräte zu machen.

Viele Fernseher gab es damals ohnehin noch nicht in Lampertheim. Einige Familien hatten sie sich 1953 geleistet, um die Krönung von Elisabeth II. verfolgen zu können. Für die meisten Spargelstädter bedeutete die Anschaffung eines Fernsehers aber erst einmal nur einen teuren Spaß, den sie nicht bezahlen konnten oder wollten.

Die Preisspanne bewegte sich, je nach Größe und Ausführung, zwischen 1000 und 2500 D-Mark, viel Geld für die damalige Zeit. Für besonders luxuriöse Modelle musste man noch tiefer in die Tasche greifen. Wollte man die Spiele aber nicht nur im Radio über die Stimme des Kommentators miterleben, dann musste man zu den wenigen Personen im Verwandten- und Freundeskreis gehen, die schon ein Gerät besaßen, um gemeinsam die Spiele zu sehen. Dies war gewissermaßen die Geburtsstunde des Public Viewing.

Um möglichst vielen Feuerwehrmännern aus dem Kreis also die Möglichkeit zu geben, das Spiel zu sehen, von dem man beim Anpfiff noch nicht wusste, dass es in die Fußballgeschichte eingehen würde, hatten Karl Oelze und Reinhard Gaier in dem Zelt mehrere Geräte aufgebaut. An das Ereignis selbst hat Manfred Oelze nur noch wenige Erinnerungen. Aber es habe für alle genug Apparate gegeben, um das Spiel verfolgen zu können – das weiß er noch.

Und die Stimmung? Die war mit Sicherheit sehr gut, sagt Oelze schmunzelnd, vor allem mit dem erlösenden Tor von Helmut Rahn zum 3:2 kurz vor Abpfiff. Deutschland war zum ersten Mal Fußballweltmeister geworden – an einem wirklich denkwürdigen Kreisfeuerwehrtag.