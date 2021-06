Projekt „Kinderrechtspfad“ ist um eine Station reicher

Hofheim. Das Katholische Familienzentrum St. Michael hat im Rahmen des Projekts „Kinderrechtspfad“ eine zweite Station eingerichtet. Im Ereigniswald der verlängerten Karlsbader Straße wurde ein Kinderrechtsbaum gepflanzt. Ortsvorsteher Alexander Scholl, von Beginn an in die Planungen und Organisation des Projektes miteingebunden, hatte den Apfelbaum für den Kinderrechtspfad gespendet. Mit dabei auch Erster Stadtrat Marius Schmidt, Gerhard Keim vom Verwaltungsrat der katholischen Pfarrei, Irina Tiefenbach und Jessica Edelmann vom Förderverein sowie Vertreter des städtischen Betriebsdienstes.

Im Februar wurde die Aktion, die insgesamt zehn Stationen umfassen soll, mit dem Aufhängen eines bunten Briefkastens am Familienzentrum gestartet, in den alle Kinder und Jugendliche künftig ihre Ideen, Meinungen, Wünsche, Kritik, Visionen und Verbesserungsvorschläge speziell für Hofheim einwerfen können. Durch das Projekt, das in der Kindertagesstätte bereits umgesetzt und gelebt wird, sollen die Kinderrechte nach außen getragen werden.

Mit dem neu gepflanzten Baum will das von Heike Kissel-Eltrop geleitete Familienzentrum ein Zeichen setzen und zeigen, dass Kinder das Recht haben zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden haben.

„Um gesund aufwachsen zu können, brauchen Kinder eine intakte Natur und Umwelt, die sie mit Nahrung und Trinkwasser versorgt, damit sie keinen Schaden nehmen. Einen Ort, an dem sie Fürsorge, Schutz und Sicherheit erfahren, um sich entwickeln zu können. Es ist wichtig, dass alle Kinder Chancen auf ein gutes Leben haben“, so die Leiterin des Familienzentrums. Ergänzend wurde ein Schild aufgestellt, das über das Kinderrecht 2, das „Recht auf Leben und Gesundheit“ informiert. Für die anwesenden Kinder der Astronautengruppe spendierten die Vertreterinnen des Fördervereins noch Obsttüten.

Graffiti-Wand geplant

Als dritte Station ist eine Graffiti-Wand vorgesehen, die Jugendliche im Rahmen eines Workshops gestalten, der vom 12. bis 14. August stattfinden soll und vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gefördert wird. Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es im Katholischen Familienzentrum St. Michael unter der Rufnummer 06241/8 01 17 oder per E-Mail an familienzentrumstmichael@online.de. fh