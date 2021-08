Programm und Preise

Die Spargelstadt hat wieder ein Kino. Zumindest für drei Tage im September unter freiem Himmel. Das Sommerwanderkino Hessen macht Station im Lampertheimer Freibad. Am Wochenende vom 3. bis 5. September flimmert jeweils bei Einbruch der Dunkelheit ein Film über die große mobile Leinwand auf der Wiese der Biedensand-Bäder – Liegestuhl- und Badesee-Flair inklusive. Die Hälfte des Eintrittspreises (8 Euro) fließt in den Kulturfonds der Stadt, der die angeschlagene Künstlerszene unterstützen soll.

Den Start macht am Freitagabend das vierfach Oscar-prämierte Filmdrama „Bohemian Rhapsody“. Ab 20.45 Uhr rocken die Welthits von Queen durchs Freibad und erzählen die Geschichte von Frontmann Freddie Mercury, von der Band-Gründung bis zu seinem frühen Tod. Als „Schmankerl“, wie es Bäder-Chef Marius Schmidt beim Vorgespräch nennt, gibt es am Eröffnungsabend bereits Lampertheimer Livemusik: Die Band „Müsliextraknusprig“ tritt im Vorprogramm mit Pop und Rock auf. Die Bewirtung übernimmt Herrmann Gastronomie. Der Förderverein verkauft außerdem, wie es sich für einen Kinoabend gehört, Popcorn. Gleichzeitig hofft er auf weitere Mitglieder.

Brennnessel-Betreiber mit im Boot

Für die Technik sorgt beim hessischen Sommerwanderkino in Lampertheim ein alter Kino-Bekannter aus Baden-Württemberg: Alfred Speiser, Betreiber des Modernen Theaters in Weinheim und des Programmkinos „Die Brennnessel“ in Hemsbach, hat in den vergangenen anderthalb Jahren viel Erfahrung mit Freiluftkino gesammelt. Jüngst tourte er mit seiner mobilen Leinwand entlang der Bergstraße. Gerade erst ging das unter anderem von Speiser organisierte „Europa Film Fest“ in Bensheim-Auerbach zu Ende. Dort fand das cineastische Spektakel trotz durchwachsener Wetterlage großen Anklang

Am zweiten Tag des Wanderkinos gibt es für alle Liebhaber der bayrischen Sprache ein Highlight: Die bayrische Kultkomödie „Ein Eberhoferkrimi“ („Leberkäsjunkie“, „Sauerkrautkoma“) läuft mit seinem dritten und neusten Teil „Kaiserschmarrndrama“ über die Leinwand.

Der Heimatkrimi feierte erst am 5. August Kino-Premiere. Beide Filme kosten je acht Euro Eintritt. „Man kauft sich für vier Euro Vergnügen, mit den anderen vier Euro unterstützen Besucher direkt unsere Künstler. Das Geld geht in unseren Kulturfonds“, erklärt Schmidt.

Freier Eintritt am Sonntag

Am Sonntag ist der Eintritt dagegen frei. Statt leichter Unterhaltung gibt es am dritten Tag einen brandaktuellen, politischen Dokumentarfilm. „Courage“ feierte auf der Berlinale seine Premiere. Der Film beleuchtet die Proteste und Widerstandsbewegung in Belarus. Der Regisseur hat drei Theaterleute begleitet, die sich den Hunderttausenden auf den Straßen im Spätsommer 2020 anschlossen.

Finanziell gefördert wird das mehrtägige Kino-Erlebnis mit Mitteln des Landes Hessen.