Programm anlässlich des Vorlesetags

Lampertheim. Der bundesweite Vorlesetag ist seit 2004 das größte Vorlesefest in Deutschland. Gestartet ist die Aktion damals mit gerade mal 1900 Teilnehmenden, mittlerweile sind es über 700 000 Menschen, die in Deutschland zuhören und vorlesen. Am 19. November ist es wieder soweit.

In der Stadtbücherei werden an diesem Tag zwei Vorleseveranstaltungen stattfinden: Um 10 Uhr startet Bürgermeister Gottfried Störmer mit einer Vorlesestunde vor einer dritten Klasse der Schillerschule Lampertheim. In diesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“, entsprechend hat Bürgermeister Störmer einen passenden Vorlesetitel ausgewählt. Diese Veranstaltung ist nicht öffentlich.

Märchenerzählerin zu Gast

Bürgermeister Gottfried Störmer beim Vorlesetag 2018. © Kevin Schollmaier

Am Nachmittag um 16 Uhr jedoch wird Geschichtenerzählerin Renate Rein Kindermärchen und Geschichten über Freundschaft und Zusammenhalt für Kinder von 5 bis zehn Jahren vorstellen. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung unter stadtbücherei@lampertheim.de ist erforderlich. Für Eltern gilt die 3G-Regel. Renate Rein ist ausgebildete Geschichten- und Märchenerzählerin, und hat ihr Herz an das Erzählen von Märchen verloren. Zu der Veranstaltung am bundesweiten Aktionstag bringt sie einen Koffer mit abwechslungsreichen Märchen aus aller Welt mit, wie es in der Ankündigung heißt. red