Probleme vor Ort im Fokus

Hofheim/Rosengarten. In den kommenden Tagen treten die Ortsbeiräte in Hofheim und Rosengarten zusammen. Den Anfang macht das Hofheimer Gremium, das am Mittwoch, 1. März, zusammentritt.

Dabei geht es im Bürgerhaus des Stadtteils Hofheim, Balthasar-Neumann-Straße 1-3, etwa um den Sachstand an der Baustelle in der Bahnhofstraße sowie um eine Anfrage zur Kontrolle und Ausbesserung der Wege entlang des Mühlgrabens. Auch steht das Thema „Reparatur- Stau bei städtischen Immobilien“ auf der Agenda. Die Sitzung des Gremiums beginnt um 19 Uhr.

Um diese Uhrzeit treffen sich am Donnerstag, 2. März, auch die Kommunalpolitiker von Rosengarten im Dorfgemeinschaftshaus des Stadtteils in der Rheingoldstraße 5. Dabei geht es unter anderem um einen barrierefreien Zugang zur Bühne des Dorfgemeinschaftshauses sowie um den Sachstand „Schließe am Rheindamm“. Außerdem stehen Planungen zur „alten Schule“ an sowie die Frage, ob und wie das gläserne Vordach der Friedhofskapelle wiederhergestellt werden kann. wol