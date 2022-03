Proben laufen wieder – Musikerherzen schlagen höher

Hofheim. Beim evangelischen Posaunenchor wird seit Ende der vergangenen Woche wieder geprobt. Im Bürgerhaus versammelte Dirigent Dirk Hindel zahlreiche hochmotivierte Musikerinnen und Musiker um sich. „Bereits der erste Ton ließ die Musikerherzen höher schlagen“, berichtete Melina Pauly von der guten und freudigen Stimmung unter den Aktiven. „Jedem war anzumerken, wie sehr das gemeinsame Musizieren gefehlt hat“, so die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Pauly. Die Wiederaufnahme des Probenbetriebs bahnte sich zuletzt in kleinen Schritten an. Ende Februar umrahmte bereits ein Blechbläserensemble des Posaunenchors den Gottesdienst in der Friedenskirche, probte davor einmal zusammen. Anfang dieses Monats sorgten dann die Holzbläser im Posaunenchor für die Gottesdienstmitgestaltung in der Friedenskirche, unterstützt von einer von Pfarrer Holger Mett zum „Ehrenholz“ ernannten Tuba.

Die ersten Wochen im Jahr war der Chor anderweitig tätig, stellte für Musikinteressierte jede Woche ein anderes Instrument auf dem Instagram-Kanal des Posaunenchors vor. Damit wird versucht, die Nachwuchsförderung voranzutreiben, denn nach wie vor sind Neuzugänge willkommen, die bereits ein Instrument beherrschen, ihr in der Vergangenheit erlerntes Instrument wieder entdecken oder ein Instrument neu erlernen wollen. Der aktuelle Fokus der Aktiven liegt auf der Vorbereitung des Konzerts unter dem Titel „Frauen erobern die Welt“, das nach einigen Verschiebungen nunmehr am Samstag, 7. Mai, im Hofheimer Bürgerhaus stattfinden soll. Bereits erworbene Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit. fh

