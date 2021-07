In Rosengarten formiert sich Widerstand. Widerstand gegen noch längst nicht ausgereifte Pläne zur Neuentwicklung des früheren Kaufland-Areals auf der Laubwiese. Mit Protestplakaten und Wut im Bauch hatten sich Bürger des Stadtteils am Donnerstagabend vor der Hans-Pfeiffer-Halle postiert, um den Mitgliedern des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses deutlich zu machen, dass sie in

...