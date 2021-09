Premiere kommt gut an

Lampertheim. Am vergangenen Wochenende hat der Reit- und Fahrverein Lampertheim das dritte Reitturnier in diesem Jahr veranstaltet. Nachdem bereits im April und Juli zwei Springturniere abgehalten wurden, wurde diesmal ein reines Dressurturnier durchgeführt. Hierfür hat der Verein keine Kosten und Mühen gescheut und auf dem neuen Springplatz ein Dressurviereck aufgebaut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Dressurprüfungen für die höheren Leistungskategorien (A-M) fanden auf dem Freigelände statt. In diesem Zuge wurden auch zwei Prüfungen ausgeschrieben, die vom Förderkreis für Amateur- und Berufsreitsport (FAB) finanziell unterstützt wurden. Die Mitglieder des FAB, die an diesen Wettbewerben teilnahmen, konnten wertvolle Punkte für den FAB Amateur-Cup sammeln. Da das Septemberturnier allerdings als Nachwuchsturnier ins Leben gerufen wurde, durften auch Prüfungen für den reiterlichen Nachwuchs nicht fehlen. Die Wettbewerbe für die Turnieranfänger fanden daher parallel in der Reithalle statt.

Im Vorfeld waren circa 400 Turnieranmeldungen eingegangen, von denen auch ein Großteil an den Start gegangen ist. Die hohen Teilnehmerfelder hatten im Nachwuchsbereich kurzzeitig zu leichten zeitlichen Verzögerungen geführt, die jedoch schnell wieder eingeholt werden konnten. Im Nachwuchsbereich zeigte vor allem die Lampertheimer Reiterjugend ihr Können. So konnte Nadine Röder auf dem vereinseigenen Schulpferd Jacky im Einfachen Reiterwettbewerb Schritt-Trab glänzen und siegte souverän vor der Konkurrenz. Im Dressurreiterwettbewerb der Klasse E gelangten gleich drei Lampertheimer Reiterinnen in die Platzierung: Amelie Bross (5. Platz), Nina Drögemüller (10.) und Mia Braun (15.).

In einem weiteren Dressurwettbewerb der Klasse E sicherten sich Nina Drögemüller auf Lucas den dritten und Amelie Bross mit Chevignon den fünften Rang.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

An den beiden Turniertagen konnte sich der Verein über gutes Wetter freuen, das auch zahlreiche Besucher auf die Anlage gelockt hat. Coronabedingt galt beim Zutritt auf das Gelände die 3G-Regel, die streng kontrolliert wurde. Dankenswerterweise hat die DLRG Lampertheim während des Turniers kostenlose Testmöglichkeiten angeboten, so dass direkt vor Ort Zertifikate zu bekommen waren.

Für das kommende Jahr hat der Verein in sportlicher Hinsicht bereits große Pläne. Anlässlich seines 90. Geburtstags dürfen sich Pferdesportfans über ein großes Reitturnier zu Ostern bis zur schwersten Leistungsklasse freuen. red