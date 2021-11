Premiere für neues Stück vertagt

Lampertheim. Sie wollten im Januar ihr Boulevardstück aufführen und die Besucher zum Lachen bringen. Aber nun ist ein Drama daraus geworden. Die Darsteller und Souffleusen der Volksbühne Lampertheim 1926 waren am Donnerstagabend zusammengekommen, um für ihr neues Lustspiel „‘s Disgo-Fiewa“ auf der Bühne zu proben und dabei viel Spaß zu haben. Das Bühnenbild ist fast fertig und demnächst sollte die Generalprobe sein.

Erwartungsvoll trafen die Vereinsmitglieder nach und nach in der Notkirche ein. Aber der ernste Gesichtsausdruck des Ersten Vorsitzenden Frank Griesheimer verhieß nichts Gutes. Er wartete, bis alle Akteure um ihn, den zweiten Vorsitzenden und Regisseur Michael Tschirner und den Geschäftsführer Florian Uhl versammelt waren und gab die Nachricht bekannt, dass die Vorstellungen coronabedingt – vorläufig – abgesagt werden müssen. Die Enttäuschung stand den Theaterleuten ins Gesicht geschrieben.

Im Pressegespräch sprach Griesheimer über die rasant ansteigenden Infektionszahlen. Der Vorstand hatte zwar unlängst für die geplanten Aufführungen ein ausgeklügeltes Konzept aus strengen Corona-Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen auf die Beine gestellt. Doch die hohen Infektionszahlen und die Beschlüsse von Bundestag und den Ländern stoppen nun auch die Spielsaison der Volksbühne. „Die Inzidenzen sind zu hoch, außerdem hätten wir unter der 2G-Regelung noch die Abstände zwischen den Sitzplätzen der Besucher ermöglichen müssen“, sagte Griesheimer.

Informationen über die Verschärfungen der Corona-Regeln kamen auch von der gastgebenden Lukasgemeinde. Die Lukaspfarrerin Kaja Kaiser berichtete Frank Griesheimer von der Erklärung des Krisenstabes der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und den Empfehlungen zu Veranstaltungen.

Die Kartenvorbestellungen für Januar werden gecancelt. Nun hegen die Aktiven den Wunsch, im Frühjahr wieder auftreten zu können – auch wenn das wohl erst im Mai soweit sein könne. Abgesehen davon, dass die Spieler von der Pandemie hart getroffen sind, komme kein Geld in die Vereinskasse. Das bedeute, dass die Volksbühne auch keine Spendengelder erwirtschaften kann.

Griesheimer lobte die Schauspieler und Souffleusen für ihren großen Einsatz und ihre Ausdauer. Sein Appell an die Bevölkerung ist: „Lasst euch zum Schutz vor Covid-19 impfen.“ Die Mitglieder der Volksbühne seien mit gutem Beispiel vorangegangen, betonte der Geschäftsführer Florian Uhl.

Wenn der „Schwoangk in drei Aggde in Loambadda Mundaad“ in Präsenz über die Bühne gehen kann, dürfte sich das Publikum freuen, denn es ist ein äußerst witziges Stück. Im Original heißt es „Für immer Disco“ und stammt aus der Feder von Andreas Wening. Michael Tschirner hat es in Mundart übertragen und auf die Lampertheimer Mimen gemünzt. roi