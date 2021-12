Predigten und Musik

Lampertheim. Die Evangelische Lukasgemeinde lädt ein zu den Gottesdiensten zum Jahreswechsel in der Domkirche. Am Silvesterabend findet um 18 Uhr ein besinnlicher Gottesdienst zum Jahresabschluss statt und am 2. Januar ist um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Predigt zur Jahreslosung. Beide Gottesdienste werden von Pfarrerin Sabine Sauerwein und Kantorin Heike Ittmann gestaltet. Eine Anmeldung ist erforderlich über www.lukasgemeinde-lampertheim.de oder telefonisch unter 06206/20 91, es kann auch auf den Anrufbeantworter gesprochen werden.

Die Martin-Luther-Gemeinde bietet folgende Online-Gottesdienste an: Altjahrsabend, Freitag, 31. Dezember, 18 Uhr. Neujahr, Samstag, 1. Januar, 18 Uhr. Matthias Karb und Lisa Bund werden den Gottesdienst mitgestalten. Die Teilnahme an den Gottesdiensten ist möglich über die Zoom-Plattform (https://t1p.de/luthergottesdienst) oder über den YouTube-Kanal der Gemeinde (https://t1p.de/luthertube). Das Büro der Martin-Luther-Gemeinde ist bis 7. Januar geschlossen. red