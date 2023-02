Praxen am Mittwoch zu

Lampertheim. Viele Hausarztpraxen in Lampertheim und Umgebung bleiben am Mittwoch, 15. Februar, geschlossen, weil sich ihre Teams an einem landesweiten Protesttag von Hausärzten beteiligen. Sie werden zur zentralen Kundgebung nach Frankfurt fahren. Dies teilt das Gesundheitsnetz der Lampertheimer Ärzteschaft (GALA) mit. Für eine Notfallversorgung sei jedoch gesorgt, heißt es weiter.

Am Mittwoch möchten die Ärztinnen und Ärzte abermals darauf hinweisen, dass die gewohnte hausärztliche Versorgung massiv gefährdet ist. Viele Praxen schließen ohne Nachfolge. In den verbliebenen Hausarztpraxen werden die Wartezeiten immer länger und auf Facharzttermine warten Patienten inzwischen teilweise länger als sechs Monate. Viele medizinische Fachangestellte wollen nicht mehr in Hausarztpraxen arbeiten, weil sie die Arbeitsbedingungen als unzumutbar ansehen. Deshalb scheuen auch viele jüngere Ärztinnen und Ärzte eine Praxisübernahme.

Viele niedergelassene Ärzte weisen, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, darauf hin, dass sie bald nicht mehr in der Lage seien, die steigenden Lohn-, Hygiene- und Energiekosten zu bezahlen, weil die Entwicklung der Honorare die Kostensteigerungen nicht annähernd abdecke. Ihrer Ansicht nach gefährden die Sparmaßnahmen der Bundesregierung und die Abschaffung der Neupatientenregelung die wirtschaftliche Existenz der Haus- und Facharztpraxen in Deutschland. red