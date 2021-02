Lampertheim. „In jedem Song steckt Liebe“, so viel will Pfarrer Ralf Kröger schon mal über den musikalischen Gottesdienst verraten, den die Lampertheimer Martin-Luther-Gemeinde für den 14. Februar plant. Passend zum Valentinstag geht es dann um große Gefühle. „Aber auch wie wir uns verstehen, was wir einander sagen und wie wir uns – auch in der Pandemie – nahe kommen können, soll Thema sein“, sagt Kröger.

„Kirche Digital“ Seit der Corona-Pandemie hat Pfarrer Ralf Kröger das Online-Angebot in der Martin-Luther-Gemeinde stark ausgebaut. Im vergangenen Jahr hat er eine erste Staffel mit neun Song-Andachten zusammen mit Lampertheimer Musikern produziert. Ab Mitte März soll die zweite Staffel folgen. Auch fünf musikalische Gottesdienste hat die evangelische Gemeinde erarbeitet und ins Netz gestellt. Diese Gottesdienst-Formate gibt es – mit Ausnahmen – am zweiten Sonntag im Monat. Dann sind sie über die Plattform Zoom oder das Videoportal YouTube zu sehen. Zur Arbeitsgemeinschaft „Kirche Digital“, die sich um die technische Umsetzung kümmert, gehören Marcel Beuzekamp, Thomas Billau, Linn-Marie Ell, Thomas Ell, Hannes Fröhlich, Richard Goschala, Daniel Götz, Florian Lisimenko, Dennis Schollmeier, Jan Sonnenberg, Achim Thomas, Nicole Williams, Julian Zöller und Ralf Kröger. off

Für sein Vorhaben hat der Pfarrer sich Unterstützung von Sängerin Barbara Boll und Gitarrist Matthias Klöpsch geholt. Auf Wunsch von Gemeindemitgliedern wollen sich die beiden dem Thema mit Hilfe von deutschsprachiger Pop-Musik nähern. „Mal mit alten kultigen Liedern, mal mit Rockigem – aber auch für die jüngere Generation soll was dabei sein wie etwa Fynn Kliemanns ,Zuhause’, ein Stück, das wirklich ganz viel erklärt“, sagt Barbara Boll im Gespräch mit dieser Redaktion.

Die Lampertheimerin hat sich schon bei der ersten Staffel der Songandachten eingebracht, die seit der Pandemie zum ausgeprägten Online-Angebot der Luther-Gemeinde gehören. So versucht Ralf Kröger, Ersatz für Gottesdienste in der Kirche zu schaffen. „Corona ist mehr als eine Notsituation“, betont der Seelsorger. Dennoch müsse man das Beste daraus machen. „Und wenn die Menschen nun nicht mehr zu uns kommen können, dann müssen wir uns eben zu ihnen nach Hause einladen.“

In Zeiten der Pandemie gehe das natürlich am besten digital. Für Kröger kein Problem. Er sieht das als moderne Form, den Missionsbefehl aus dem Matthäus-Evangelium zu befolgen, wo es heißt: „Gehet hin!“

„Das Großartige daran: Es funktioniert und wird richtig gut angenommen“, betont der Geistliche denn auch immer wieder. Eines seiner Beispiele: die Songandachten, die die Luther-Gemeinde in Zusammenarbeit mit Barbara Boll, Matthias Klöpsch sowie Keyboarder Patrick Embach fürs Netz produziert. Diese Online-Andachten bringen es – laut Kröger – auf rund 150 Klicks. „In einer normalen Andacht sitzen dagegen gerade mal zehn bis 15 Gläubige.“

Auch Barbara Boll freut sich über die große Resonanz und über neue Kontakte, die sich trotz oder gerade wegen Corona ergeben. „So hat mich vor einer Woche eine Dame reiferen Alters beim Einkaufen angesprochen: ,Ich kenne Sie’, meinte die Frau, ,ich habe alle Songandachten gesehen’.“

Auch die Video-Produktion mit dem 15-köpfigen Technik-Team, das sich unter anderem um die Kameraführung kümmert, sei „unglaublich spannend und interessant“ – „nicht zuletzt, weil sie generationsübergreifend ist – und sich vom Konfirmanden bis zum Pfarrer ganz verschiedene Leute einbringen“, so die Sängerin.

Wenig verwunderlich ist es daher, dass die Ideen in der Luther-Gemeinde für weitere digitale Projekte nicht ausgehen. So soll es am 14. März mit Keyboarder Mattias Karb einen Gottesdienst in der Passionszeit zum Thema „Leidenschaft“ geben und am 9. Mai ein Metal-Gottesdienst mit der Band „Ried And Loud“.

Pfarrer Ralf Kröger könnte sich auch Hip-Hop und Rap am Altar vorstellen. „Wer Lust hat mitzumachen“, sagt er, „soll sich einfach bei mir melden.“