Polizei sucht Zeugen

Lampertheim. Um den Verursacher eines Unfalls in Hofheim zur Rechenschaft ziehen zu können, sucht die Polizei nach Zeuginnen oder Zeugen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war in der Martinstraße ein geparkter Kia Ceed durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der Unfallverursacher habe sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand laut den Beamten ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Wer den nächtlichen Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/94400 zu melden. her