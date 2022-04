Polizei hofft auf Zeugen

Lampertheim. Ohne Beute geflüchtet sind Unbekannte, nachdem sie versucht haben, in ein Geschäft in der Wilhelmstraße einzubrechen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei dabei jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Zwischen 19 Uhr am Montag und 9 Uhr am folgenden Morgen wollten die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen eine Fahrstuhltür aufhebeln, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Die Polizei hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und hofft nun bei den Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter 06206/ 9 44 00 melden. her

