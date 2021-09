Politischer Häftling in Mauthausen

Lampertheim. Auch zahlreiche Lampertheimer wurden im Dritten Reich aufgrund ihrer Religion, ihrer Zugehörigkeit zu Parteien und Vereinen, ihrer Lebensweise oder ihres Berufes verfolgt. Einer von ihnen war der Journalist Carl Helfrich, der jetzt im Mittelpunkt eines Vortrags des Soziologen Volker Ochs stand, zu dem der Ortsverband Lampertheim-Bürstadt des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) eingeladen hatte. Marius Gunkel, Vorsitzender des Ortsverbands, konnte über 20 Zuhörer zu der Veranstaltung im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle begrüßen. Helfrichs Kampf gegen das Unrechtsregime sei fast in Vergessenheit geraten, erläuterte Gunkel. Er dankte Ochs für dessen anderthalbjährige Recherche zu Helfrichs Leben und Wirken.

Ochs (kl. Bild), ein gebürtiger Spargelstädter, der heute im Saarland lebt, hatte bereits mit Karl Klemm das Buch „Der Erinnerung Namen geben“ herausgebracht, in dem sie sich mit dem Schicksal von Lampertheimer Opfern des Nationalsozialismus befassten. Später folgte gewissermaßen als Gegenstück dazu das Werk: „Täter, Gehilfen, Biedermänner“.

Ochs zeigte sich überrascht, wie viele Informationen er über den in Lampertheim weitgehend unbekannten Carl Helfrich finden konnte. Helfrich war 1906 in Lampertheim geboren worden und hatte hier die Volksschule besucht. Politisch sozialisiert worden sei Helfrich während seines naturwissenschaftlichen Studiums an der Universität Heidelberg, wo schon in den 1920er Jahren extremer Nationalismus und offener Antisemitismus zutage traten. Aufgrund dieses für ihn inakzeptablem Gedankenguts und zunehmender Repressalien wechselte Helfrich nach Gießen mit einem Studium der Philosophie, das er 1935 mit der Promotion abschloss. Während er in Frankfurt beim „Generalanzeiger“ als Journalist arbeitete, lernte er die Auslandskorrespondentin Ilse Stöbe kennen, die für die kommunistische Widerstandsgruppe Herrnstadt als Kundschafterin für den sowjetischen Geheimdienst GRU tätig war. Helfrich und Stöbe wurden ein Paar und zogen nach Berlin, um dort zusammen in der Informationsabteilung des Auswärtigen Amtes zu arbeiten und weiter für den GRU zu spionieren.

Ohne Prozess ins KZ

Doch im September 1942 wurden Helfrich und Stöbe enttarnt und verhaftet. Es folgten Verhöre unter Folter durch die Gestapo. Als Stöbe erfuhr, dass ein anderes Mitglied bereits gestanden hatte, gab sie selbst auch das zu, was die Gestapo ohnehin schon wusste, bestritt aber jede Mitwisserschaft Helfrichs. Stöbe wurde zum Tode verurteilt und im Dezember 1942 hingerichtet, vermutlich an der gleichen Stelle wie später Alfred Delp. Helfrich blieb ohne Prozess zunächst im Gefängnis, wurde später ins KZ Sachsenhausen eingewiesen und danach nach Mauthausen gebracht. Dort sollte er im Steinbruch arbeiten. Doch zufällig landete er in der Schreibstube und erlebte so die Befreiung des KZ Mauthausen am 5. Mai 1945. Im Spätsommer besuchte er wieder seine Familie in Lampertheim. In den folgenden Jahren arbeitete Helfrich als Journalist, zuletzt acht Jahre als stellvertretender Chefredakteur beim Hessischen Rundfunk. Helfrich starb 1960 in Bonn an Lungenkrebs. (Bild: JA)

