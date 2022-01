Poetischer Streifzug über Biedensand

Lampertheim. Das Geopark-vor-Ort-Team Lampertheim lädt am Sonntag, 30. Januar, zu einem poetischen Streifzug durchs winterliche Naturschutzgebiet ein. Zu der jahreszeitlichen Naturbetrachtung mittels klassischer und moderner Gedichte können auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gedichte mitbringen und vortragen. Treffpunkt für den Rundgang mit entspanntem Innehalten an ausgesuchten und historischen Plätzen ist um 14.30 Uhr der Parkplatz am Biedensand (Alter Hafen). Die Teilnahme kostet für Erwachsene sechs Euro, Kinder können kostenlos mitmachen. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Andrea Hartkorn, Tel. 06206/951 04 73; E-Mail: naturerleben-ah@t-online.de Bei Sturmwarnung und Regen entfällt die Veranstaltung. red/agö

