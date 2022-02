Poetischer Streifzug kommt gut an

Lampertheim. Der stürmische Wind hatte sich am Sonntagnachmittag gelegt, die Sonne blinzelte durch die Wolkenlücken und die wärmenden Sonnenstrahlen luden zahlreiche Spaziergänger ein, eine Tour über den Biedensand zu unternehmen. Auch die Geopark-vor-Ort-Begleiterin Andrea Hartkorn war mit ihrer Gruppe auf den Wegen des Naturschutzgebietes unterwegs. Sie hatte zum poetischen Streifzug durch die winterliche Natur eingeladen.

Als Treffpunkt wählte Hartkorn die Brücke am Bau und stimmte die Besucher mit dem Gedicht „Worte sind Magie“ von Willi Grigor, einem zeitgenössischen Dichter, auf das bevorstehende Ereignis ein. Für die Teilnehmer brachte die Wanderung enormen Spaß, und sie erfuhren viel Wissenswertes. Zum einen über die heimische Vogel- und Pflanzenwelt, da Hartkorn auch die Vorsitzende der Lampertheimer Nabu-Gruppe ist, und zum anderen trug sie passende Gedichte zur Landschaft vor. Obendrein beschrieb sie die Verfasser anhand von Kurzvitas. Denn die Zuhörer sollten auch erfahren, wer hinter dem Werk steckt, wann und warum der Autor es geschrieben hat.

Durch ihre lebendige Interaktion mitten in der Natur war das Interesse der Spaziergänger schnell geweckt. Sie zeigten sich mit der Natur verbunden, erwiesen sich wissbegierig sowie textsicher bei den volkstümlichen Gedichten. Im Hintergrund schnatterten Enten am Rand des Altrheinarmes, Blaumeisen flogen im Dickicht lebhaft hin und her und trillerten ihr Lied. Kohlmeisen ließen ihren pfeifenden Gesang erschallen, und Kleiber suchten die Baumrinde nach Nahrung ab.

Andrea Hartkorn zückte ihr Smartphone und überraschte die Naturfreunde mit einem aufgenommenen dreistimmigen Vogelgesang. Mehrere wussten sogleich, das ist die gewaltige melodiöse Stimme einer männlichen Nachtigall. „Die im Frühjahr und erst in der Nacht ihr Lied ertönen lässt“, erklärte die Geopark-vor-Ort-Begleiterin. Sie wandte sich an ihre Weggefährten: „Kennen Sie Hoffmann von Fallersleben?“ Welche Frage! Auch hier wussten die Begleiter Bescheid. August Heinrich Hoffmann war ein deutscher Hochschullehrer für Germanistik, Dichter und Herausgeber von Schriften. Die Wanderer wussten ebenfalls, dass Hoffmann von Fallersleben die spätere deutsche Nationalhymne und eine Vielzahl von bekannten Kinderliedern geschrieben hat. Aus seiner Feder stammt auch das Gedicht „Sehnsucht nach dem Frühling“, das Hartkorn rezitierte: „Lieber Frühling komm doch bald, bring uns Blumen, Laub und Lieder, schmücke wieder Feld und Wald!“ Mit den Versen berührte sie die Herzen der Besucher, und die Vorfreude auf den Frühling schien zu wachsen.

Die Heegwiese wird von Pappeln umsäumt, „die leise schwanken und zum Himmel aufstreben.“ So hatte es der Schriftsteller Ferdinand von Saar in seiner Poesie „Die Pappeln“ aufgeschrieben. Beim Durchqueren der Streuobstwiese wies die Naturschützerin auf die Neupflanzungen von Obstbäumen hin. Da die späteren Früchte nicht gegen Schädlinge behandelt werden, können sich Maden am Obst laben. Und deshalb erfreute Hartkorn mit dem Gedicht „Die Made“ von Heinz Erhardt. Ebenso witzig erklang Theodor Fontanes: „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, dem Birnbaum, der in seinem Garten stand.“ Manche Naturbegeisterten konnten den Text auswendig mitsprechen: „Und kommt ein Mädel, so flüstert’s: Lütt Dirn, Kumm man röwer, ick gew’ di ‘ne Birn.“

Auf der Aussichtsplattform am Rallengraben trug Hartkorn die Verse von „Rheinstrom und Ried“ des ehemaligen Bürgermeisters Hans Pfeiffer vor. „Er war von 1966 bis 1981 Stadtchef von Lampertheim“, wusste Hartkorn. Einige Teilnehmer beendeten die Biedensand-Runde am Kleeblatthäuschen und andere liefen mit Hartkorn noch zum Entensteg und Welschen Loch.

