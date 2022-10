Poetischer Streifzug

Lampertheim. Das Lampertheimer Geopark-vor-Ort-Team lädt am Sonntag, 30. Oktober, um 14.30 Uhr zum „Poetischen Streifzug durchs herbstliche Naturschutzgebiet“ mit Andrea Hartkorn ein. Teilnehmende können dabei nicht nur die herbstliche Natur betrachten, sondern hören auch klassische und moderne Gedichte. Wer möchte, kann gerne selbst Gedichte mitbringen und vortragen.

Treffpunkt auf dem Parkplatz am Biedensand am alten Hafen. Damit die Veranstaltung stattfinden kann, müssen mindestens vier Personen teilnehmen. Eine Anmeldung unter Telefon 06206/9 51 04 73 oder per Mail an naturerleben-ah@t-online.de ist erforderlich. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. Erwachsene zahlen sechs Euro, für Kinder ist die Teilnahme kostenlos. red