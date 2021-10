Poetischer Streifzug

Lampertheim. Einen poetischen Streifzug durchs herbstliche Naturschutzgebiet Biedensand veranstaltet das Geopark-Team am Sonntag 31. Oktober, ab 14.30 Uhr. Geplant ist eine jahreszeitliche Naturbetrachtung mithilfe von klassischen und modernen Gedichtvorträgen. Wer möchte, kann einen Text mitbringen und vortragen. Die Gruppe möchte dazu entspannt an ausgesuchten und historischen Plätzen innehalten. Eingeplant ist eine Strecke von rund sechs Kilometern. Der Spaziergang dauert etwa zweieinhalb bis drei Stunden. Die Teilnahme kostet 6 Euro für Erwachsene. Kinder sind frei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06206/95 10 47 3 oder per E-Mail an naturerleben-ah@t-online.de.Bei Sturmwarnung und Regen entfällt die Veranstaltung.

