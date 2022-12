Platzierungen lassen hoffen

Lampertheim. Traditionell ist das Nikolausschwimmen in Landau einer der letzten Wettkämpfe vor den Weihnachtsferien, an dem die SG Neptun Lampertheim teilnimmt. Und traditionell kommt zu diesem Wettkampf auch der Nikolaus. Allerdings mag das aktuelle Jahr nicht den Traditionen folgen. Die Eröffnung des Schwimmwettkampfes wurde nicht vom Nikolaus durchgeführt, auf den sich alle Aktiven gefreut hatten, sondern er startete völlig unspektakulär ganz ohne eine tolle Weihnachtsgeschichte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der ersten Woche Wassertraining im wiedereröffneten Hallenbad der Biedensand Bäder konnten natürlich noch keine Verbesserungen der verlorengegangenen Technik erreicht werden, dennoch sollte das Augenmerk auf kleine Akzente gesetzt werden und der Spaß im Mittelpunkt stehen.

Die zweite Mannschaft war mit fünf Schwimmern beim Wettkampf vertreten. So erkämpfte sich Tom Wegerle über 100 Meter Brust in 1:57,64 Minute und über 100 Meter Freistil in 1:35,04 Minute jeweils den ersten Platz. Paula Hüskens schwamm über die 50 und 100 Meter Brust auf Platz fünf, über 100 Meter Freistil auf Rang zwei, und sie erreichte über 50 Meter Freistil in 35,72 Sekunden sogar den ersten Platz. Meike Langer konnte sich über 50 Brust und Freistil jeweils den dritten Platz, über 100 Meter Brust den zweiten Rang und über 50 Meter Rücken in 43,56 Sekunden den ersten Platz erkämpfen. Lia Lorenz (alle Jahrgang 2010) schwamm über 50 Meter Brust auf Platz vier und über 50 Meter Freistil auf Rang zwei, und Fynn Kaibel (Jahrgang 2009) erreichte über 50 und 100 Meter Freistil je den dritten Platz und über 50 und 100 Meter Brust Rang zwei.

Aus der ersten Mannschaft waren weitere zwei Schwimmerinnen der SGNL am Start: Maria Mörstedt (Jahrgang 2004) und Kira-Patricia Scholz (Jahrgang 2002). Maria konnte sich über 50 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling den fünften Platz, über 100 Meter Freistil und Rücken den vierten Platz und über 200 Meter Lagen in 3:04,33 Minuten den ersten Platz erkämpfen. Kira erreichte über 100 Meter Schmetterling den siebten Platz, über 100 Meter Lagen Rang sechs, über 50 Meter Schmetterling den zweiten Platz und über 50 Meter Rücken in 42,24 Sekunden den ersten Platz. red