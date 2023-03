Platz für Solaranlagen

Lampertheim. Der Fachbereich Immobilienmanagement hat untersucht, an welchen Gebäuden der Stadt sich Solaranlagen installieren lassen. Wie nun im Ausschuss für Umwelt-, Mobilität- und Energie mitgeteilt wurde, sind bereits bei der Planung des neuen Betriebshofs sowie des Kindergartens Siedlerstraße solche Anlagen eingeplant.

Auch die Sporthalle Hofheim, die Feuerwehr Hofheim, die Verwaltung in der Domgasse sowie das Technikzentrum in der Florianstraße kommen für einen solchen Umbau infrage. Auch könnten Wohnhäuser im Heideweg, der Kindergarten im Helene-Lange-Weg, die Kita in Rosengarten, das Gebäude bei der Hüttenfelder Sportgemeinde sowie die Hans-Pfeiffer-Halle und das Stadion mit Solaranlagen bestückt werden. Dem Fachbereich zufolge fallen dabei Kosten von etwa 965 000 Euro an.

Die Stromproduktion läge Schätzungen zufolge bei etwa 537 805 Kilowattstunden im Jahr. Allerdings gibt es auch städtische Gebäude, wo Solaranlagen aufgrund des aktuellen Sanierungsstaus nicht installiert werden könnten. Dies betreffe etwa ein Wohngebäude in der Römerstraße. Zwar stünde dort eine große Fläche zur Verfügung, doch zunächst müsse das Dach saniert werden. Ähnlich sieht es im Altenwohnheim in der Dieselstraße aus. Auf den Kindergartengebäuden im Europaring, in der Saar- und in der Schubertstraße könnten auch keine Anlagen installiert werden, da die Statik das nicht zulasse. wol