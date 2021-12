Plan als höchstes Gut

Lampertheim. Photovoltaik beziehungsweise Dachbegrünung sollen künftig auf die Dächer der Gebäude, die im zweiten Abschnitt des Gewerbegebiets Wormser Landstraße errichtet werden. Darauf haben sich die Fraktionen in der Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung geeinigt. Zunächst sollte eine entsprechende Klausel in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Diese hätte aber nach Auskunft von Bürgermeister Gottfried Störmer eine zweite Offenlegung und damit zusätzlich Zeit erfordert. Stattdessen hat das Stadtparlament beschlossen, die Bedingung in die Verträge aufzunehmen, die die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL) mit den Bauherren abschließt.

Allerdings schlug SPD-Fraktionschef Jens Klingler vor, den Satzungsbeschluss mit einer ersten Änderung zu versehen, sobald er rechtskräftig sei. Dann könne die Verordnung auch in den Bebauungsplan aufgenommen werden, den Klingler mit Blick auf die baulichen Bestimmungen als „das höchste Gut“ bezeichnete. urs