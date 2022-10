Pläne für das Schulzentrum

Lampertheim. Einen Halbzeitbericht zum Vorhaben „Kinderfreundliche Kommune“ wird die Stadtverwaltung in der nächsten Sitzung des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses am Donnerstag, 6. Oktober, den dort vertretenen Stadtverordneten vorstellen. Die Sitzung findet im Sitzungssaal des Stadthauses statt und beginnt um 19 Uhr. Außerdem ist der Aktionsplan Inklusion ein Thema der Tagesordnung.

Des Weiteren sollen die Parlamentarier darüber beraten, welche Synergien hinsichtlich der Musikschule, der Stadtbücherei und der Jugendförderung im Rahmen der Planungen für die Neugestaltung des Schulzentrums West möglich sein könnten. Der Kreis will für das Lessing-Gymnasium einen Neubau errichten und anschließend die Alfred-Delp-Schule sanieren. In diesem Zuge wird darüber nachgedacht, inwiefern eine Integration der genannten drei Institutionen in dieses Zentrum sinnvoll sein könnte.

Unter Mitteilungen und Anfragen wird die Stadtverwaltung einen Sachstand zu den städtischen Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine geben. Außerdem ist hier die Gründung des 8er-Rats Thema. swa