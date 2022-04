Allerlei heimische Pflanzen bietet der Naturschutzbund Lampertheim am Samstag, 9. April, von 9.30 bis 12 Uhr auf dem Schillerplatz zum Tausch oder Erwerb gegen kleines Geld an. Insekten und Vögel sind auf heimische Pflanzen als Futterquelle angewiesen, Schmetterlinge und Wildbienen nutzen heimische Wildkräuter zur Eiablage. Ziel der Börse ist es, die heimische Pflanzenvielfalt in den Gärten

