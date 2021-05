Pfarrer Sven Behnke verlässt die Lukasgemeinde

Lampertheim. Nach knapp dreieinhalb Jahren verlässt Pfarrer Sven Behnke (Bild) zum Monatsende die evangelische Lukasgemeinde. Nach dem Studium der evangelischen Theologie in Frankfurt/Main, Heidelberg und Mainz, einer Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berliner Humboldt-Universität, dem Gemeindevikariat in Frankfurt/Main sowie einem Spezialvikariat in Berlin war Lampertheim für Behnke die erste Station als Gemeindepfarrer. In der Domkirche wurde er im März 2018 ordiniert.

Zum 1. Juni wechselt Behnke auf eigenen Wunsch aus dem Pfarramt in ein staatliches Beamtenverhältnis. Als Wissenschaftlicher Rat wird er künftig am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften, einer Ressortforschungseinrichtung des Bundes, in Potsdam arbeiten.

© Berno Nix

„Ich freue mich auf die beruflichen Herausforderungen, die mich in Potsdam erwarten. Zugleich blicke ich dankbar auf die vielfältigen Erfahrungen und Begegnungen zurück, die ich hier in Lampertheim sammeln durfte“, sagt Behnke. Dankbar ist der scheidende Pfarrer auch für die „sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit seiner Kollegin Pfarrerin Sabine Sauerwein und für die große Unterstützung, die er durch den Kirchenvorstand erfahren durfte: „Ich fühlte mich in meinem Dienst stets gut begleitet.“ Der Kirchenvorstand bedauert Behnkes Entscheidung, Lampertheim zu verlassen, nach eigenen Angaben sehr, da Behnke als Pfarrer sehr geschätzt werde. Insbesondere werde die Gemeinde seine Gottesdienste, seine seelsorgerliche Tätigkeit und seine Begleitung der Seniorenarbeit vermissen. Es gibt aber auch viel Verständnis für seine Rückkehr in die wissenschaftliche Tätigkeit. Dazu werden ihn viele Segenswünsche aus der Lukasgemeinde begleiten.

Abschied durch Dekan Kreh

Behnke hält seine letzten Gottesdienste an den Sonntagen, 9. und 16. Mai, jeweils um 10 Uhr in der Domkirche. Dekan Arno Kreh wird ihn im Gottesdienst am 16. Mai verabschiedet. Wegen der Pandemiesituation steht nur eine beschränkte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung, eine vorherige Online-Anmeldung über die Homepage der Lukasgemeinde ist erforderlich. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich auch telefonisch über das Gemeindebüro unter der Nummer 06206/2091 anmelden. red (Bild: Berno Nix)

Info: Anmeldung unter lukasgemeinde-lampertheim.de