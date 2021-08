Pfadfinder laden ein

Lampertheim. Nachdem die Pfadfinder die Kerwe im Pfarrgarten aufgrund der Corona-Pandemie absagen mussten, nehmen sie nun einen neuen Anlauf. Auch wenn die Lambada Kerwe in der Römerstraße abermals ausfällt, soll die Kirchweih nicht vergessen werden, so Stammesvorstand Alexander Tybussek. Die Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg wirken an der dezentralen Kerwe mit. Sie sind im Pfarrgarten des Pfarrhauses Sankt Andreas anzutreffen. Gefeiert wird von Samstag, 11. September, 18 Uhr, bis Montag, 13. September.

Für die klassischen drei Kerwe-Tage am zweiten Septemberwochenende haben die Pfadfinder ein für Alt und Jung passendes Programm vorbereitet. Am Samstagabend legen die DJs von Fenshi Sound auf, am Sonntagabend spielt die Band 100 Puls und zum Abschluss beendet M.E.K – Müsli Extra Knusprig die Kerwe im Pfarrgarten.

Am Sonntagmittag gibt es den beliebten Andreasbraten mit Spätzle oder Gemüselasagne, Montagmittag werden Rippchen oder Schupfnudeln mit Kraut serviert. Tischreservierung unter www.dpsglampertheim.de oder telefonisch unter 06206/94 62 50 beim Pfarrbüro. red