Hüttenfeld. Am Sonntag gab es einen besonderen Gottesdienst in der Hüttenfelder Gustav-Adolf-Kirche. Pfarrer Thomas Höppner-Kopf wagte sich auf neues Terrain: Der Gottesdienst wurde als Invokavit – als erster Sonntag der Fastenzeit – aus der Kirche über das Internet präsentiert. Man konnte sich über die Seite www.evangelisch-huettenfeld.de live zuschalten, wovon viele Gemeindemitglieder Gebrauch machten. Höppner-Kopf brachte in seiner Predigt einen Vergleich der letzten Stunden im Leben Jesu Christi mit einem Schlager von Peter Maffay.

Gemeinde-Kirchenmusiker Ronald Ehret begleitete seinen Gesang selbst am Keyboard. Dabei intonierte er das Wochenlied „Ein feste Burg“ in einer Bossa-Nova-Version aus dem Musical „Mönsch Martin“. Wer den Gottesdienst noch einmal nacherleben möchte, kann dies auf der Internet-Plattform Youtube nachholen („Gottesdienst Hüttenfeld“ eingeben). ron