Peter Liepolt hat die BGL verlassen

Lampertheim. Nur ein Jahr nach seinem Antritt als Geschäftsführer, hat Peter Liepolt (Bild) die Lampertheimer Beteiligungsgesellschaft (BGL) verlassen. Das teilte eine Mitarbeiterin auf Anfrage dieser Redaktion mit. Unter dem Dach der BGL firmieren nicht nur die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL) und die Gesellschaft Verkehr und Touristik (VTL), sondern auch die Biedensand-Bäder. Der 1967 in Emden geborene Liepolt vertrat die Stadt außerdem im Aufsichtsrat des Lampertheimer Versorgers Energieried. Als Geschäftsführer war er auch für die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL) tätig. Auf Anfrage bestätigte die Stadt Lampertheim, dass Liepolt die Geschäftsführung der SEL und der BGL sowie den Sitz im Aufsichtsrat der Energieried niedergelegt hat. „Diese drei Funktionen waren bisher und sind auch weiterhin gebündelt“, hieß es weiterhin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wieder Unternehmensberater

Als Begründung für den Fortgang des zweifachen Vaters, der seit 2013 mit seiner Familie in Hüttenfeld lebt, nannte ein Sprecher der Stadt die zunehmende Unvereinbarkeit verschiedener Tätigkeiten. Er verwies darauf, dass Liepolt die Geschäftsführung der SEL in Form einer Teilzeitbeschäftigung ausgeübt hatte, um daneben seine ursprüngliche Beschäftigung in einer Unternehmensberatung fortzuführen. „Diese Aufgaben sind mit der Zeit mehr geworden, wodurch es schwieriger wurde, beide Aufgaben gleichberechtigt wahrzunehmen“, heißt es weiterhin von der Stadt.

Liepolt habe sich daher dazu entschlossen, künftig den gestiegenen Aufgaben in der Beratung eine höhere Priorität beizumessen. Daher habe man sich in beidseitigem Einvernehmen dazu entschieden, die Geschäftsführung „für jemanden freizumachen, der die zeitlichen Ressourcen hat, um diese Aufgabe zu erfüllen“. Peter Liepolt selbst war am Donnerstag nicht erreichbar.

Christian Lindner übernimmt

Liepolt arbeitete in der Woche für insgesamt 24 Stunden als teilzeitangestellter Geschäftsführer der Gesellschaft. Der aus Norddeutschland stammende Wahl-Lampertheimer absolvierte in jungen Jahren Ausbildungen zum Groß- und Außenhandelskaufmann, zum Diplom-Betriebswirt und zum Systemischen Coach. Später hatte Liepolt mehrere Beratungsfirmen gegründet. Vor seiner Tätigkeit für die Lampertheimer Gesellschaften war er bei der Unternehmensberatungs- und Softwareentwicklungs-Gesellschaft P3 Group mit Sitz in Stuttgart tätig. Wie es aus der Römerstraße heißt, ist bereits ein Nachfolger für Liepolt gefunden. Der neue Geschäftsführer soll der Öffentlichkeit bei Antritt vorgestellt werden.

Bisher ist jedoch nur wenig über die Personalie bekannt, lediglich der Name wurde von der Stadt bestätigt: Der neue Geschäftsführer heißt demnach Christian Lindner.

Mit Blick auf die Stelle des Geschäftsführers der städtischen Gesellschaften hat die Stadt in der jüngeren Vergangenheit keine glückliche Hand gehabt. Der Vorgänger von Peter Liepolt, der damalige Hauptamtsleiter Timo Jordan, hatte die Geschäftsführung vom früheren Ersten Stadtrat Jens Klingler (SPD) übernommen und wegen angeblicher Unübersichtlichkeit der Aktenlage nach nur zehn Tagen wieder niedergelegt, was letztendlich einen politischen Streit zur Folge hatte.