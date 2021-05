Peter Liepolt Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften

Der gebürtige Emder, der heute in Hüttenfeld lebt, nimmt seine Arbeit offiziell am 1. Juni auf. Er beendet damit die Vakanz auf dem Posten der Geschäftsführung, die nach dem Ende der Amtszeit von Jens Klingler als Erster Stadtrat entstanden war.

Für Klingler war zunächst der Hauptamtsleiter bei der Lampertheimer Stadtverwaltung, Timo Jordan, eingesprungen. Dieser hatte die Geschäftsführertätigkeit nach zehn Tagen niedergelegt. Als Grund hatte Jordan die von Klingler hinterlassene Aktenlage angegeben. Diese sei lückenhaft. Daraufhin hat die CDU-Fraktion im Lampertheimer Stadtparlament einen Akteneinsichtsausschuss beantragt, der Licht in die Aktenlage bringen soll.

Die Angelegenheit hatte seinerzeit Staub aufgewirbelt, nachdem sich Bürgermeister Gottfried Störmer in einem nichtöffentlichen Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden gewandt hatte, um diese über die Gründe für Jordans Verzicht auf die Tätigkeit als Geschäftsführer zu informieren. Damit sah sich der ehemalige Erste Stadtrat mit einer aus seiner Sicht rufschädigenden Nachrede konfrontiert. Inzwischen führt Jens Klingler die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung an. Im Haupt- und Finanzausschuss, der nunmehr unter der Leitung Lisa Galvagnos (CDU) steht, nahm er an diesem Mittwochabend Stellung zur Berufung eines neuen Geschäftsführers für die BGL.

Seine Kritik brachte Klingler an jener Stelle der Beratungen ein, in denen es um die Konsolidierung des städtischen Haushalts geht. Wie berichtet, fordert die Genehmigungsbehörde - in diesem Fall das Regierungspräsidium - gewisse Weichenstellungen in der Finanzplanung für die kommenden Jahre, die einen Ausgleich des Haushalts versprechen, nachdem dieser für das laufende Jahr mit einem Defizit von 2,6 Millionen Euro kalkuliert worden war. Dies wird zur Bedingung für eine Genehmigung des Etats für 2021 gemacht.

Die Lampertheimer Finanzverwaltung schlägt einen Dreischritt aus einer Deckelung der Personalaufwendungen sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor. Außerdem wird die Möglichkeit einer Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von derzeit 460 auf 550 Prozentpunkte eingeräumt.

Bei den Beratungen über das Konzept enthielt sich die SPD-Fraktion im Haupt- und Finanzausschuss der Stimme. Zur Begründung verwies Fraktionschef Klingler auch auf die Berufung Peter Liepolts zum BGL-Geschäftsführer. Diese Tätigkeit sei bislang im Dezernat des Ersten Stadtrats angesiedelt gewesen. Die Beauftragung eines externen Geschäftsführers falle hingegen dem städtischen Haushalt zur Last.

Mehrkosten sah Klingler auch mit dem Verlust von rund einer Million Euro auf die Stadt zukommen, die beim Eigentumstausch von Parkhaus und Schillerschule mit dem Kreis entstehen, sowie mit den von der Verwaltung geschätzten Kostensteigerungen bei einer Realisierung des Konzepts für den Umbau des Lampertheimer Bahnhofs.

Gegen die Vorlage stimmte FDP-Fraktionsmitglied Stefanie Teufel. Eine auch nur theoretisch eingeplante Steuererhöhung sei ein „No Go“, erst recht vor dem Hintergrund der vielfältigen wirtschaftlichen Belastungen als Folge der Pandemie. Stattdessen machte es Teufel der Verwaltung zur Pflicht, sich um weitere Einsparungen zu bemühen und die Ausgaben etwa über Einsparungen bei Personalfluktuationen zu senken. Für Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel hat das Instrument der Steuererhöhung allenfalls „deklaratorischen Charakter“; dennoch betonte er: „Wir wollen keine Steuererhöhung.“ Auch aus Sicht von CDU-Fraktionschef Alexander Scholl sollte die Verwaltung alles daran setzen, um auf eine Steuererhöhung zu verzichten. Gleichwohl hielt er die Vorlage des Finanzdezernats für zustimmungswürdig, weil mit ihr eine Genehmigung des Haushaltsplans für 2021 verbunden sei. Damit werde die Handlungsfähigkeit der Stadt gesichert.

In seiner Erwiderung auf die Kritik Jens Klinglers an den Kostensteigerungen im Haushalt machte Bürgermeister Gottfried Störmer darauf aufmerksam, dass der berechnete Buchwertverlust mit der Abgabe des Parkhauses allein durch die Fläche ausgeglichen werde, die der Stadt mit der Überlassung der Sedanhalle durch den Kreis zukomme. Er äußerte denn auch die Ansicht, „dass wir das vertreten können“.

Die geschätzten Kostensteigerungen für den Umbau des Bahnhofsgeländes von rund drei auf nun mehr als sechs Millionen Euro skizzierten hingegen eine „Maximalsituation“. Auf die Politik werde es darauf ankommen zu entscheiden, welche der vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden sollen.