Peter Gutschalk spielt im „Salon Papa“

Lampertheim. Seit fast zwei Jahren durchleben nahezu alle Menschen eine schwere Zeit. Umso glücklicher ist Kabarettist Peter Gutschalk, gemeinsam mit seiner Frau Angela ein neues Programm für Herbst und Winter präsentieren zu können. Er sieht bei aller Vorsicht, die noch nötig sei, endlich Licht am Ende des Tunnels.

„Wir sind unglaublich froh, endlich wieder auftreten und den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können“, freut sich Peter Gutschalk schon zu Beginn des Gespräches über sein neues Programm. Gemeinsam mit seiner Frau Angela, Inhaberin des „Salon Papa“ in Lampertheim, kann ab November die schon vor einem Jahr entstandene Idee einer Poetry-Show direkt im Salon Realität werden.

„So viele Theater haben uns notgedrungen abgesagt. Umso glücklicher sind wir, dass die Poetry-Show im Salon meiner Frau stattfinden kann. Uns geht es hierbei keinesfalls um Wirtschaftlichkeit, sondern vor allem darum, das Publikum in einer ganz außergewöhnlichen Atmosphäre aus dem Alltag zu holen und die Probleme für ein paar Stunden hinter sich zu lassen“, erklärt Gutschalk die Idee hinter der Poetry-Show. Schon Anfang November findet die erste statt, in der Themen für Jung und Alt in den Mittelpunkt rücken und verschiedene Künstler auftreten. Isabell Kühni (6. November), Lokalmatador Mathias Karb am Piano (7. Januar) sowie Fabienne Partsch und Megan Hill (4. Dezember) begleiten die Poetry-Show mit Live-Musik.

Doch auch ein Solo-Auftritt steht auf dem Programm. Immer im Wechsel zu seiner Poetry-Show, das erste Mal am 13. November, trägt Gutschalk sein Werk „Kunst & Heimat“ vor. „Dabei möchte ich Lampertheim genauer unter die Lupe nehmen. Schließlich geht es um Heimat, die bei mir in ganz spezieller Art und Weise gezeigt wird. Zusätzlich werde ich auch Ausschnitte aus meinem neuen Programm „Wirklichkeitstheorien“ präsentieren“, so Gutschalk. Die Künstler Antonio Breglia und Klaus Neudecker stellen nebenbei Exponate aus.

Wer also Lust auf Kleinkunst in besonderer Atmosphäre hat, kann sich ab sofort Karten für die Poetry-Show, aber auch „Kultur & Heimat“ sichern. Diese können direkt im „Salon Papa“ erworben werden. Es sind allerdings nur 20 Plätze pro Show verfügbar. Bei allen Veranstaltungen gilt die 3G-Regel.

Filmprojekt geplant

Peter Gutschalk schaute auch schon in die Zukunft. Mit dem Schlappschnuut Theater möchte der Künstler im neuen Jahr ein neues Boulevard-Stück auf die Beine stellen. Ab Herbst 2022 soll dann Gutschalks Solo-Programm „Kreativitätstheorien BLING“ gezeigt werden.

Zusammen mit Peter Bischof bildet Gutschalk zudem das Duo „MundARTisch“. Hier soll ein gemeinsamer Film entstehen. „Wir suchen Originale, die beim Film mitwirken wollen und etwas über uns als Duo erzählen können.“ Auch die Poetry-Show soll 2022 fortgesetzt werden.