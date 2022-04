Pestalozzi-Schüler freuen sich über „Pausenkiste“

Lampertheim. Wenn es etwas gibt, wofür sich Kinder begeistern, sind es Spielzeuge. Kein Wunder also, dass die ABC-Schützen der Pestalozzi-Schule höchst angetan waren, als der Förderverein der Grundschule Ende 2021 mit der Idee aufwartete, jeder der 13 Klassen eine sogenannte „Pausenkiste“ zu spendieren.

Für je 150 Euro konnte sich der Nachwuchs Spielsachen aussuchen, die künftig in den großen Pausen zum Einsatz kommen. „Die finanziellen Mittel waren vorhanden, da wir in der zurückliegenden Corona-Zeit kaum Projekte unterstützen konnten. Theaterfahrt, Ausflüge und die meisten sonstigen Aktivitäten fielen aus, da blieb Geld übrig“, äußerte Claudia Oelze-Volk, die Vorsitzende des Fördervereins.

Und das war nicht die einzige Auswirkung, welche die Pandemie auf die Förderer hatte. Durch den Wegfall fast aller Veranstaltungen, gab es auch wenig Gelegenheit, sich zu präsentieren und neue Mitglieder zu gewinnen. Die Zahl der Zugehörigen ist inzwischen auf 129 zurückgegangen, was die künftigen finanziellen Möglichkeiten etwas einzuschränken droht. Doch mit der Idee der Pausenkisten hatte man voll ins Schwarze getroffen. In den zurückliegenden Tagen ausgehändigt, sorgen nun viele neue Bälle, Frisbees oder Springseile für Kurzweil in den Pausen. Und eine neue Aktion ist ebenso schon geplant: In diesem Frühjahr soll ein Sponsorenlauf stattfinden, dessen Erlös der Ukraine-Hilfe gespendet werden soll. jkl (Bild: Jürgen Klotz)

