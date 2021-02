Lampertheim. „Verhalten optimistisch“ ist Andreas Raddatz, Geschäftsführer des St. Marienkrankenhauses Lampertheim, dass die Mitarbeiter der Klinik bald ihre Covid-19-Schutzimpfung erhalten. Am Montag sei das Krankenhaus aufgefordert worden, Listen mit den Namen der Mitarbeiter beim Impfzentrum in Bensheim abzugeben, damit für sie ein Termin reserviert werden kann.

Doch auch für das Klinikpersonal gilt die Impfverordnung, in der die Reihenfolge der Impfungen festgelegt ist und die am Montag noch einmal vom Bundesgesundheitsministerium angepasst worden war. Höchste Priorität haben Personen, die in stationären und teilstationären Einrichtungen ältere Menschen behandeln, betreuen oder pflegen, sowie Personen, die in medizinischen Einrichtungen tätig sind und ein sehr hohes Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus haben oder die Personen behandeln, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf besteht. Dazu gehört beispielsweise das Personal auf Intensivstationen und in Notaufnahmen. Krankenhauspersonal, das nur ein hohes oder erhöhtes Expositionsrisiko hat, genießt hohe Priorität. Die Mitarbeiter, die ein niedriges Expositionsrisiko haben, weil sie beispielsweise keinen direkten Patientenkontakt haben, haben nur eine erhöhte Priorität.

Wann die Mitarbeiter des Krankenhauses geimpft werden, ist weiterhin unklar. Und wie schnell es dann geht, hängt vor allem davon ab, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht. „Wir hoffen, dass uns eins der mobilen Teams des Impfzentrums anfährt und hier vor Ort impft“, sagt Raddatz. Dieser Idee erteilt Landrat Christian Engelhardt allerdings eine Absage: Die mobilen Teams stünden für die zur Verfügung, die nicht mobil seien. Mitarbeiter aus Kliniken müssten wie andere auch, sich im Impfzentrum impfen lassen, gegebenenfalls in ihrer Freizeit. Schließlich sei dort von 8 bis 20 Uhr offen.

Ambulante Pflege

Wie das Klinikpersonal warten auch die Mitarbeiter der Ökumenischen Diakoniestation Lampertheim auf ihre Impfungen. Am Donnerstag sollten die ersten sechs im Impfzentrum Bensheim ihre Spritze erhalten. „Wir bekommen nach und nach Terminkontingente, die wir dann an unsere Mitarbeiter vergeben können, wie es zeitlich am besten passt“, berichtet Pflegedienstleiter Björn Burwitz. Ihn freut, dass etwa 75 Prozent der 100 Mitarbeiter sich impfen lassen wollen. „Einige sind noch unentschlossen, die wenigsten lehnen die Impfung generell ab“, so Burwitz Der Kreis Bergstraße hat laut Landrat in einer neuen Allgemeinverfügung geregelt, dass Pflegekräfte ambulanter Pflegedienste ab sofort bei ihrer Arbeit FFP2-Masken tragen müssen.