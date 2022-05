Persönliche Bestleistungen und ein Vereinsrekord

Lampertheim. Im neu gebauten Nordbad in Darmstadt fand das Schwimmfest des DSW Darmstadt statt. Durch die vielen fehlenden Wettkämpfe waren hier besonders viele hochkarätige Schwimmvereine am Start, die aus acht verschiedenen Bundesländern angereist waren. Dazu fanden sich auch fünf Schwimmerinnen der SG Neptun Lampertheim in Darmstadt ein.

Ziel der kleinen Mannschaft war es, die eigenen Bestleistungen – von der Zeit vor Corona – wieder zu erlangen. Dabei waren im Jahrgang 2004 Leyla Durna, Charlize Bololoi, Hannah und Maria Mörstedt sowie im Jahrgang 2002 Kira-Patricia Scholz am Start. Die Neuptun-Schwimmerinnen hatten sich über verschiedene Strecken wie 50 Meter Freistil und Schmetterling, 100 Meter Rücken und Brust sowie über 200 Meter Lagen und Freistil gemeldet. Mit Platz vier haben Charlize über 100 Meter Brust, Hannah über 100 Meter Rücken und Maria über 50 Meter Freistil das Podest nur knapp verpasst. Neue persönliche Bestzeiten konnten Leyla über 50 Meter Schmetterling, Hannah über 50 Meter Freistil und Kira über 200 Meter Lagen für sich verbuchen.

Maria konnte in dem starken Feld sogar mit einem neuen Vereins-Zeitrekord über 50 Meter Schmetterling in 34,36 Sekunden auf den zweiten Platz schwimmen und mit einer Silbermedaille den Wettkampf beschließen. red

