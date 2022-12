„Unsere PauLa heißt Christina Adler-Schäfer“, sagt Erster Stadtrat Marius Schmidt zur Begrüßung und freut sich, dass die Psychosoziale Fachkraft auf dem Land – dafür steht die Abkürzung PauLa – jetzt auch in Lampertheim eine Präsenzsprechstunde anbietet. Immer freitags zwischen 9 und 11 Uhr ist Christina Adler-Schäfer in Zimmer 101 im Haus am Römer anzutreffen.

„PauLa“ gehört zum

...