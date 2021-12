Paukenschlag der D2-Jugend

Lampertheim. Die in der Gruppenliga beheimatete A-Jugend des TV Lampertheim (TVL) trotzte dem SV Rot-Weiß Walldorf 2 im letzten Spiel des Jahres beim torlosen Unentschieden einen Zähler ab. Dadurch verlässt der TVL den letzten Tabellenplatz und überwintert etwas sorgenfreier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gastgeber befanden sich 90 Minuten im Verteidigungsmodus. Der Tabellenvierte Walldorf entfachte ununterbrochen Druck, traf aber das Tor des leidenschaftlich kämpfenden TVL nicht. Die Punkteteilung wertete TVL-Trainer Giuseppe Santangelo als einen Riesenerfolg für die im Abstiegskampf steckenden Lampertheimer. Nach vorne ging meist beim TVL nur über Konter etwas. Doch trotz der überlegenen Chancenzahl von Walldorf musste TVL- Keeper Timo Schröder fast keinen Ball parieren. Die wenigen guten Torchancen des TVL konnten ebenso wenig genutzt werden.

Auf Kreisliganiveau befindet sich die B-Jugend der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld, die sich im Heimspiel dem JFV Waldmichelbach/Absteinach mit 1:2 geschlagen geben musste. Die Gastgeber fanden gut in die Partie, machten es den Odenwäldern schwer, ihr Spiel aufzubauen. Immer wieder lief die JSG den Gegner hoch an, wirkte gefestigt im eigenen Spielaufbau, wodurch sich eine ausgeglichene Partie entwickelte. Am Ende gingen die Gäste als glückliche Gewinner vom Platz.

Einen 2:1-Auswärtssieg feierte die C2 im Derby beim FV Hofheim in der Kreisklasse. Leandro Schott brachte die Gäste in der siebten Minute in Führung. Zwei weitere Großchancen ließen sie im ersten Durchgang ungenutzt. Später wurden die Hofheimer stärker, es entwickelte sich ein interessantes Derby. Mert Tinas erhöhte zum 0:2, doch die Gastgeber ließen sich nicht abschütteln und kamen aus der Distanz zum 1:2-Anschlusstreffer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für einen Paukenschlag sorgte die D2 der JSG, der ein 3:1-Heimsieg über Kreisklassen-Spitzenreiter FSV Rimbach gelang. Dabei setzte die Mannschaft der Trainer Rainer Foß und Guido Zeymer die neue taktische Ausrichtung um und zeigte gute Lösungen gegen einen starken Gegner. Wie erwartet starteten die Gäste mit gutem Kombinationsspiel, das die Lampertheimer früh störten. Dadurch boten sich den Odenwäldern nicht allzu viele Chancen. Die Gastgeber konnten sich aus dem defensiven Spiel lösen und offensive Akzente setzen. So gelang Marlon Guldner die Führung zum 1:0 durch einen Volleyschuss aus 16 Metern Torentfernung. In der 22. Minute gab es einen Eckball für die Lampertheimer, der von Corvin Wunderlich getreten wurde. Den langgezogenen Flugball nutzte Enes Bascoban mit einem spektakulären seitlichen Volleyschuss zum 2:0. Eine Minute später erhöhte erneut Enes Bascoban durch einen Weitschuss zum 3:0-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit konnte die Heimmannschaft ihr Spiel fortsetzen und ließ keine großen Torchancen der Gäste zu. Ein Strafstoß bescherte den Odenwäldern in der 50. Minute das Tor zum 3:1-Anschluss. fh