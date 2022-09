Hofheim. Das Katholische Familienzentrum St. Michael lädt in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Hessen am Dienstag, 27. September, um 18 Uhr zur Informationsveranstaltung „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ in die Kirchstraße 59 ein.

Ein medizinischer Notfall kann jeden treffen – unabhängig von Alter und Lebenssituation. Wer 18 Jahre oder älter ist, kann regeln, was in einer solchen Notlage zu tun ist. Silke Möhring, Referentin für Gesundheitsdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Hessen, erläutert, was genau eine Patientenverfügung regelt und wie festgelegt werden kann, welche Untersuchungen und Behandlungen in bestimmten medizinischen Situationen erwünscht oder nicht erwünscht sind. Informationen gibt es auch zu Fragen wie „Welche Vorkehrungen können für die Vertretung in rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten getroffen werden?“. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung per E-Mail an: familienzentrumstmichael@online.de. fh