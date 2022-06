Passivrauchen im Auto gefährdet Kinder

Lampertheim. Mit Parkscheiben wollen die Hessische Landesstelle für Suchtfragen (HLS) und das landesweite Netzwerk der Fachstellen für Suchtprävention über die Risiken von Passivrauchen für Kinder und Schwangere im Auto aufklären. „Rauchfreies Auto für mein Kind!“ lautet der Slogan des Präventionsprojekts.

12 000 Parkscheiben wurden mit dem Slogan bedruckt und informieren Autofahrer über die Risiken des Passivrauchens für mitfahrende Kindern und Schwangere. Die Parkscheiben werden in allen hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten an Eltern, Erziehende und Familien ausgegeben, zum Beispiel in Bürgerämtern und Zulassungsstellen, in kommunalen Willkommenspaketen oder Supermärkten.

In Lampertheim hat das Team von Prisma, der Suchtberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt, die Verteilung übernommen. „Passivrauchen im Auto ist für Kinder eine vermeidbare Gesundheitsgefahr. Deshalb starten wir Präventionsprojekte, die ein gesundes Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen fördern“, sagt Nikita Girard von der Fachstelle für Suchtprävention der Awo Prisma Suchthilfe & Prävention.

„Uns ist es wichtig, dass Eltern dort informiert werden, wo sie sich im Alltag aufhalten, also auch im Auto – auf dem Weg zum Einkauf oder beim Familienausflug am Wochenende. Denn eine Parkscheibe findet im Alltag regelmäßige Anwendung, damit wird die Botschaft auf der Rückseite immer wieder gelesen“, hofft Girard.

Gemeinsam mit Kollegin Vanessa Schalk verteilt sie die Parkscheiben an Anlaufstellen für Eltern wie etwa Familienzentren, Erziehungsberatungsstellen und Kinderärzte. Sie weist auch darauf hin, dass Prisma sich nicht nur an dieser Präventionsaktion beteiligt, sondern auch denen Unterstützung bietet, die vom Glimmstängel loskommen wollen.

Laut Deutschem Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg können schon wenige Züge an einer Zigarette die Feinstaubbelastung im Innenraum des Autos enorm erhöhen. Dies kann zu akuten und chronischen Atemwegserkrankungen und zu akuter und chronischer Mittelohrentzündung führen. Bei Babys gehört das Passivrauchen zu den Hauptrisikofaktoren für den plötzlichen Kindstod.

Auch E-Zigaretten und Tabakerhitzer belasten den Fahrzeuginnenraum mit lungengängigen Partikeln und Nikotin. Das DKFZ stellt fest, dass sich selbst bei einer Fahrt mit geöffnetem Fenster im Auto so viel Tabakrauch ansammelt, wie in einer Raucherkneipe. Da Kinder schneller atmen, nehmen sie automatisch mehr Schadstoffe auf. red/swa