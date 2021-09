Party fällt erstmal aus

Hofheim. Der Hofheimer Carnevalverein (HCV) befindet sich in seinem dreimal elfjährigen Jubiläumsjahr. Dafür hatte der Verein vom 11. bis zum 14. November Veranstaltungen mit der Partyband „Lollies“ sowie der Künstlerin Käddl Feierdaach geplant. Der Verein hat nun wegen der fehlenden Planungssicherheit durch die Corona-Pandemie schweren Herzens entschieden, die Veranstaltungen zunächst einmal abzusagen. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr“, so HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl.

Die Veranstaltungen sollen ziemlich genau um ein Jahr verschoben werden. Es ist vorgesehen, dass die Partyband „Lollies“ am Samstag, 12. November 2022, im Bürgerhaus spielt. Der Comedy-Frühschoppen mit Käddl Feierdaach ist für Sonntag, 13. November 2022, geplant. In diesem Jahr möchte der HCV dennoch am 11. November um 16.11 Uhr die Kampagne am Ausscheller offiziell eröffnen. Alles Weitere soll dann in den nächsten Wochen entschieden werden. fh