Parlament kommt Freitag zusammen

Lampertheim. Zur ersten Sitzung in diesem Jahr kommt das Stadtparlament am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Stadthauses zusammen. Im Zentrum der Sitzung dürfte die Beratung und Beschlussfassung zur Gründung einer Projektgesellschaft für Bau und Betrieb eines Solarparks in Lampertheim sein. Daran ist das Unternehmen Energieried beteiligt. Auch über die Erhöhung der Gebühren in der Satzung der Kindertagesstätten wird abgestimmt. Außerdem liegt ein Antrag des Stadtverordnetenvorstehers Franz Korb (CDU) vor, in dem es um die Gründung einer interkommunalen Arbeitsgruppe mit der Stadt Bürstadt geht. Dabei stehen Beratung zur künftigen Abwasserbeseitigung im Vordergrund. In der Diskussion um das Thema Abwasser wollen die Städte Lampertheim und Bürstadt künftig eng zusammenarbeiten. Hintergrund ist, dass es in den beiden Ried-Kommunen zwar jeweils funktionierende Klärwerke gibt. Gleichwohl aber stehen jeweils Investitionen in Modernisierungen und Erweiterungen an. wol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1