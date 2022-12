Parlament der Stadt tagt

Lampertheim. Zur letzten Sitzung in diesem Jahr kommt das Stadtparlament am Freitag, 16. Dezember, um 18 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle zusammen. Den Stadtverordneten ist eine umfangreiche Tagesordnung zugegangen. Im Zentrum der Sitzung dürften Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 stehen. Das Thema wird aktuell von der Diskussion über eine mögliche Anhebung der Grundsteuer von zurzeit 460 auf 700 Prozentpunkte bestimmt.

Während sich die Stadtverwaltung im Bemühen um einen ausgeglichenen Haushalt 2023 für den ungeliebten Schritt stark macht, suchen die Parteien nach Lösungen, um die drohende Erhöhung zu vermeiden.

Haushaltsplanung im Zentrum

Der aktuelle Entwurf sieht Einnahmen in Höhe von 91,8 Millionen Euro vor. Allerdings sind darin schon 1,5 Millionen Euro enthalten, die durch die vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer eingenommen würden. Dem stehen kalkulierte Ausgaben in Höhe von etwa 90 Millionen Euro gegenüber. Allerdings sind die Zahlen nur bedingt aussagekräftig. Ihnen liegt die Steuerschätzung aus dem Mai zugrunde.

Es gibt zahlreiche Anträge dazu von der SPD. Die Sozialdemokraten wollen etwa bei der Hessenkasse eine Ratenpause für das kommende Jahr beantragen. Das würde den Angaben zufolge einen Beitrag von 1,5 Millionen Euro ausmachen, der 2023 ausnahmsweise nicht in die Tilgung von Krediten fließen würde. CDU, Grüne und FDP haben gemeinsame Anträge vorgelegt, in denen es mit Blick auf den Haushalt um Einsparungen geht. Außerdem stellen die Parteien einen Antrag vor, in dem es um die Überarbeitung der Vereinsförderung geht.

Am Freitag wird aber beispielsweise auch über den Bebauungsplan eines Ärztehauses im Gleisdreieck und eine Grünschutzsatzung für die Stadt Lampertheim abgestimmt. red