Parkplätze im Fokus

Lampertheim. Wie geht es weiter mit der Parkplatzsituation in der Lampertheimer Innenstadt? Zur Beantwortung dieser Frage hat die Stadt ein Darmstädter Planungsbüro mit einer Parkraumuntersuchung beauftragt. Die Ergebnisse der Erhebungen werden Vertreter des Planungsbüros in der nächsten Sitzung des Umwelt-, Mobilitäts- und Energieausschuss am Mittwoch, 29. September, 19 Uhr, in der Hans-Pfeiffer-Halle vorstellen. Außerdem werden sie die ausgemachten Defizite präsentieren und daraus resultierende Planungsansätze skizzieren. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist das Grün- und Freiflächenkonzept, das die Verwaltung erstellt hat. Außerdem geht es um Förderprogramme für Begrünung in der Stadt, mit dem Ziel Lampertheim klimafreundlicher zu machen. Des Weiteren werden die Ergebnisse des Klimaschutzmonitors vorgestellt. Das war eine Umfrage zu lokalem Klimaschutz, an der alle Lampertheimer teilnehmen konnten. swa

