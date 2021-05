Parkhaus in Lampertheim vor dem Abriss

Lampertheim. Die Stadt überlässt dem Kreis das Parkhaus in der Domgasse. Dafür bekommt sie vom Kreis die Sedanhalle und die Alte Schule in Hofheim. Diesen „Eigentums-tausch“ schlägt die Lampertheimer Stadtverwaltung den Mitgliedern des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses vor. Das Gremium trifft sich zu seiner ersten Sitzung nach den Kommunalwahlen am Dienstag, 11. Mai, 19 Uhr, in der Hans-Pfeiffer-Halle.

Wie berichtet, benötigt der Kreis die Parkhausfläche, um die benachbarte Schillerschule um einen weiteren Zug erweitern zu können. Das vom Kreis und der Stadt gemeinsam beauftragte Wertgutachten kommt laut Verwaltungsvorlage zu folgenden Ergebnis: Der Sachwert für die Sedanhalle beträgt 855 000 Euro, der für die Alte Schule in Hofheim 570 000 Euro. Der Sachwert für das Parkhaus Domgasse wird dagegen mit 1,51 Millionen Euro beziffert.

Stellt man diese Summen einander gegenüber, hätte der Kreis an die Stadt eine Restsumme von 85 000 Euro zu zahlen. Da sich das Parkhaus jedoch nicht im Alleineigentum der Stadt befindet, sondern diese mit der Volksbank Südhessen-Darmstadt eine Eigentümergemeinschaft bildet, müsste die Bank gemäß ihrer Anteile entschädigt werden. Diese summieren sich laut Verwaltung auf rund 282 000 Euro. Abzüglich der Summe, die der Kreis für den Eigentumstausch der Gebäude an die Stadt zahlen würde, entstünden der Stadt am Ende Kosten in Höhe von 197 000 Euro. Die Verwaltung plädiert gegenüber dem Bauausschuss für den Eigentumstausch. Dies auch mit Blick auf die Kosten für eine erforderliche Sanierung des Parkhauses, die mit rund 4,2 Millionen Euro angesetzt wird.

CDU und Grüne, die in der Stadtverordnetenversammlung nunmehr die Mehrheit bilden, hatten im Kommunalwahlkampf deutlich gemacht, dass sie einer Erweiterung der Schillerschule um den Preis, das Parkhaus in der Domgasse aufzugeben, befürworten. In diesem Punkt wird sich die schwarz-grüne Koalition auch auf die FDP als strategischen Partner verlassen können, während sich die SPD, die nunmehr in der Opposition agieren muss, bislang nicht mit dem Abriss des Parkhauses anfreunden konnte.

Abermals auf die Tagesordnung kommt das Vorhaben eines Investors, in der Poststraße 2 ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten zu errichten. Die benachbarten Anwohner haben einen Anwalt eingeschaltet, um sich gegen das geplante Projekt zu wehren. Eine Überprüfung des denkmalgeschützten Status jenes Villengebäudes, das der Investor abreißen möchte, um den Wohnkomplex platzieren zu können, ist offenbar mit einem aus Sicht der Anwohner negativen Ergebnis beschieden worden.

Zu beraten hat das Gremium die Aufstellung eines Bebauungsplans auf dem Gelände des Kieswerks Kern in der Rosenaustraße. Nach mehr als 60 Jahren Kiesabbau soll dort eine Photovoltaikanlage der Firma Sybac Solar GmbH errichtet werden. Der Strom könnte, wie aus einer Verwaltungsvorlage hervorgeht, direkt in eine dort vorhandene Mittelspannungsleitung gespeist werden. urs

