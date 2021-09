Parken für Behinderte

Hofheim. Mit zwei Anträgen und einer Anfrage geht die Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) in die Ortsbeiratssitzung, die am Mittwoch, 15. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus stattfindet. So beantragt die BGH das Einrichten eines Behindertenparkplatzes am Alten Rathaus. Weiter wird angeregt, in der Neugasse gegenüber des Supermarktes und in der Bahnhofstraße in Höhe der Apotheke ebenfalls Behindertenparkplätze auszuweisen, um für mobilitätseingeschränkte Bürger an zentralen Stellen in dem Lampertheimer Stadtteil eine Erleichterung zu schaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Lindenstraße gegenüber der Ausfahrt „Am Sportplatz“ beantragt die BGH außerdem das Anbringen eines Verkehrsspiegels.

Kernpunkt einer weiteren BGH-Anfrage ist die Situation der Kleingärten am Rande Hofheims, die derzeit nicht verpachtet sind. fh